Carnevale 2022 a Como: quando le scuole saranno chiuse per le vacanze

Il calendario scolastico della Lombardia prevede come festività di Carnevale le seguenti date: lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 per il rito Romano (Como); venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 per il rito Ambrosiano (ad esempio Cantù).

Gli studenti avranno quindi l’occasione per avere qualche giorno di festa e le famiglie potranno organizzare una piccola vacanza. Mancheranno, però, gran parte delle storiche celebrazioni carnevalesche, come ad esempio lo storico Carnevale di Schignano che si terrà in forma molto ridoatta, a causa delle norme anti-covid e dello stato di emergenza che è stato prolungato fino al 31 marzo.