Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Como saluta e ringrazia Carlo Fraticelli e Pinuccia Corti

Giornata di saluti oggi, in vista del prossimo pensionamento, il 31 dicembre, per il dottor Carlo Fraticelli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, e Pinuccia (per tutti “Pin”) Corti, coordinatrice della segreteria del Dipartimento. Il dottor Fraticelli, psichiatra, è arrivato in Asst Lariana nel 2009, dopo aver lavorato ad Arezzo, Firenze, Prato e Varese. Nel 2009, appunto, è diventato direttore dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’area canturina e dal 2017 direttore dell’Unità Operativa Complessa Aziendale (Como, Cantù, Medio Lario) e del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

“Pin” Corti ha trascorso 45 anni insieme ad Asst Lariana; aveva iniziato, diciottenne, a lavorare ai tempi in cui esisteva ancora il “San Martino”, l’ospedale psichiatrico, e ha poi continuato ad operare nei nuovi servizi riformati della salute mentale, coordinando la segreteria dipartimentale. “Ringraziamo il dottor Fraticelli per il lavoro svolto in questi anni difficili, prima con l’emergenza pandemica e adesso per il contesto che vede aumentare la domanda di salute da parte dei cittadini a fronte di una carenza di personale specialistico che riguarda tutto il paese - sottolinea la dottoressa Raffaella Ferrari, direttore socio sanitario di Asst Lariana - Nonostante le difficoltà, il Dipartimento ha predisposto progetti per l’area dell’adolescenza e dei giovani, età di esordio della malattia mentale e di transizione dalla Neuropsichiatria infantile, e per l’area dei disturbi del comportamento alimentare, entrambi temi al centro della programmazione regionale. Un grande abbraccio e ringraziamento anche a Pin”.