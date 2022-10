Calano i casi covid, riprendono le visite dei parenti agli ospedali di San Fermo e Menaggio

Dopo un periodo di quasi un mese in cui sono state bloccate le visite dei parenti ai pazienti ricoverati agli ospedali di San Fermo della battaglia e Menaggio, da domenica 30 ottobre si torna alla "normalità". Saranno nuovamente possibili le visite dei familiari ai pazienti ricoverati all’ospedale Sant’Anna e all’ospedale di Menaggio. Le visite erano state sospese dopo che a seguito di controlli erano state riscontrate delle positività tra i degenti ricoverati non per covid. "Pur consapevoli del disagio - tengono a precisare dall'Asst Lariana - il provvedimento si era necessario a tutela dei pazienti, del personale e dei visitatori stessi. Rientrata tale situazione, la direzione sanitaria ha disposto la riapertura delle visite dei familiari all’interno dei reparti".