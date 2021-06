Prevenzione dei tumori ginecologici: parliamone!

In occasione dell’(H)-Open Day di Fondazione Onda Ospedale Valduce propone un incontro online per confrontarsi su un tema da non dare mai per scontato: la prevenzione dei tumori ginecologici.

Il programma

18:00 - Introduzione e presentazioni

18:10 - dott. Consonni, primario di Ginecologia e Ostetricia

I tumori ginecologici: quali sono, come si presentano, come si diagnosticano e come si trattano

18:30 - dott.ssa Tusei, specialista in Ginecologia

Prevenzione primaria e secondaria: lo screening, la vaccinazione HPV, anessiectomia profilattica nelle BRCA

18:50 - dott. Repetti, specialista in Medicina Genetica

La genetica: cosa vuol dire essere portatrici di mutazioni a rischio oncologico?

19:10 - dott.ssa Casartelli, specialista in Oncologia

Quali terapie? Ruolo delle terapie mediche nella cura dei tumori ginecologici - oggi e domani

19:30 - dott.ssa Curtale, psicologa, e Associazione NoiSempreDonne

Malate di cancro, sopravvissute al cancro: un compagno di viaggio scomodo - testimonianze.

19:50 - Discussione e saluti



Per partecipare inviare una mail all’indirizzo smolteni@valduce.it; si riceverà una mail di risposta con il link di partecipazione