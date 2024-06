Vi presentiamo il nuovo direttore di Ortopedia e Traumatologia al Sant'Anna

Concluse le procedure di selezione è stato conferito l’incarico di direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia a Michele Francesco Surace, professore associato all’Università degli Studi dell’Insubria.

Chi è Michele Francesco Surace

Nato a Milano nel 1971 il professor Surace si è laureato, con lode, all’Università degli Studi di Milano e si è poi specializzato, con il massimo dei voti, in Ortopedia e Traumatologia all’Università degli Studi dell’Insubria; ha svolto una fellowship a Chicago per la chirurgia protesica di anca e ginocchio, ha lavorato all’ospedale di Circolo di Varese e negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Ortopedia e Traumatologia degli ospedali di Cittiglio ed Angera. Professore associato di Malattie dell’apparato locomotore, è direttore, dal 2016, della scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia all'Università dell'Insubria e sempre all’Insubria, dal 2017, è presidente del corso di laurea in Fisioterapia. La sua attività chirurgica comprende oltre alla chirurgia protesica articolare primaria e di revisione di anca e ginocchio, quella del rachide, entrambe con tecniche open e mini-invasive. Ha inoltre eseguito interventi di chirurgia traumatologica di secondo livello degli arti superiori ed inferiori, del rachide dorso-lombare e di chirurgia ricostruttiva/di salvataggio degli arti. Nel corso dei prossimi giorni, sarà definita la tempistica della presa in servizio in Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna.