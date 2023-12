Giornata della Trasparenza 2023: i servizi on line per il cittadino

Il tema scelto per la Giornata della Trasparenza 2023 sono i servizi on line che il cittadino ha a disposizione in materia di sanità. Si tratta di servizi che sono fruibili direttamente anche dal cellulare ed evitano di conseguenza al cittadino di doversi recare agli sportelli, mettendosi in coda e perdendo tempo prezioso. La Giornata della Trasparenza rappresenta un importante appuntamento annuale per presentare le iniziative e le attività promosse in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione e dell’innovazione, nell’ottica di favorire la cultura del digitale.

Nel sito di Asst Lariana cliccando sul banner Giornata della Trasparenza (nella home page) è stato predisposto un apposito vademecum che riporta tutti i servizi on line dalla prenotazione al pagamento di una visita/esame, dalla self accettazione al ritiro dei referti fino alle disdette. Osservazioni, suggerimenti, proposte dei cittadini, stakeholder e utenti del territorio rispetto alle attività in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e innovazione, possono sempre essere inviate alla mail anticorruzione.trasparenza@asst-lariana.it