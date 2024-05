Diabete, a Como nascono i Gruppi di Cammino per promuovere l’attività fisica tra le bellezze del Lago

Dal cancello di Villa Olmo a Como, venerdì 10 maggio, prenderà il via la prima edizione dei Gruppi di Cammino per persone diabetiche organizzato da Asst Lariana, con il patrocinio del Comune di Como.

I Gruppi di Cammino nascono per promuovere l’attività fisica tra le bellezze del territorio con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. “La camminata, effettuata con regolarità, può prevenire o attenuare le conseguenze delle principali patologie cronico-degenerative - spiega il dottor Biagio Santoro, responsabile della Medicina dello Sport afferente al Dipartimento funzionale di Prevenzione di Asst Lariana - e può contrastare le malattie respiratorie, cardiovascolari, osteoarticolari, l’obesità, la depressione e anche e soprattutto il diabete”. I “walking leader” guideranno i partecipanti in camminate confortevoli e adatte a tutti, seguendo itinerari, lontani dal traffico, immersi in parchi di ville e dimore storiche della città. Tra i benefici del camminare regolarmente ricordiamo: maggiore forza muscolare e ossea, buon equilibrio, controllo del peso, aumento dell’autostima, riduzione delle cadute domestiche, minor rischio di ammalarsi, riduzione di stress e ansia.

L’iniziativa si svolgerà ogni venerdì nei mesi di maggio e giugno. Il ritrovo sarà sempre fissato alle 9.30 (meteo permettendo) di fronte al cancello di Villa Olmo. I Gruppi di Cammino sono destinati a persone diabetiche, di qualsiasi età, che desiderano provare a fare attività fisica in compagnia. Fino al 27 giugno sarà possibile iscriversi inviando un messaggio Whatsapp al numero 331/6185307 indicando nome e cognome: si verrà inseriti in un gruppo e si riceveranno tutte le indicazioni su percorsi, itinerari e novità di ogni appuntamento. Tutti i partecipanti dovranno indossare scarpe adatte e abbigliamento comodo e portare con sé una bottiglietta d’acqua.