Como in Salute, 15 incontri con gli specialisti aperti al pubblico

Quindici gli appuntamenti - dal 22 febbraio al 22 novembre - della durata di due ore circa – due volte al mese - di informazione sanitaria e scientifica, proposti in chiave divulgativa e inerenti il benessere, gli stili di vita, le più frequenti problematiche relative alla salute, l’approccio ad alcuni temi di attualità sociale come il bullismo e la violenza sulle donne.

L’intento dell’iniziativa è quella di offrire ai cittadini la possibilità di confronto con professionisti assolutamente qualificati e affidabili su vari argomenti legati al raggiungimento e al mantenimento della buona salute fisica e psichica con una visione a tutto campo.

“Abbiamo ritenuto assolutamente necessario riprendere gli incontri dopo la pandemia proprio per dare l’opportunità ai cittadini di informarsi in modo corretto e difendersi dalle fake news che, oltre a diffondere false informazioni scientifiche, mettono a rischio la salute stessa del singolo e della comunità. - Afferma Gianluigi Spata Presidente dell’Ordine dei Medici di Como – Per questo motivo, per dare maggior peso culturale e divulgativo agli incontri, abbiamo voluto accanto a noi il Comune di Como, sempre sensibile ai temi della sanità e l’associazione culturale Parolario, che da oltre venti anni regala ai cittadini incontri culturali e scientifici di qualità.”

“La scelta di svolgere la rassegna presso la Pinacoteca civica non è casuale, ma ben si inserisce all’interno dell’ormai comprovato legame esistente tra arte-cultura e benessere e il miglioramento della qualità della vita che da esse deriva.- Commenta Enrico Colombo Assessore alla Cultura del Comune di Como-. Ringraziamo dunque l'Ordine dei Medici per l'opportunità offerta di divulgazione e informazione alla portata dei cittadini.”

Obiettivi

- Informare sulle più comuni malattie e sui percorsi di diagnosi e cura esistenti sul territorio comasco;

- Dialogare con la popolazione su tematiche medico specialistiche e sociali utilizzando un linguaggio semplice e una forma chiara e divulgativa;

- Avvicinare le strutture sanitarie del territorio ai cittadini comaschi;

- Divulgare la cultura del conoscersi e conoscere il proprio organismo per adottare giusti stili di vita, per imparare a prevenire le malattie e per sensibilizzare le nuove generazioni a saper fare delle scelte corrette.

Le giornate si svolgeranno presso la Pinacoteca di Como grazie al Comune di Como che ha messo a disposizione una delle sue sale più prestigiose. L’invito quindi è di partecipare numerosi all’iniziativa e di sfruttare questa possibilità che si può rilevare una grande opportunità di corretta informazione.

Comitato organizzatore

• Dr. Gianluigi Spata – Presidente OMCEO COMO

• Dr. Silvio Bellocchi – U.O. Neurochirurgia ASST LARIANA - OSPEDALE S. ANNA

• Dr. Simone Sangiorgi – U.O. Neurochirurgia ASST LARIANA - OSPEDALE S. ANNA

IL PROGRAMMA

22 Febbraio

LONG COVID

Relatori

dr. Claudio Sorino (Pneumologo), dr.ssa Raffaella Clerici (Neurologa),

dr. Carlo Campana (Cardiologo)

Moderatore: dr. Gianluigi Spata

1 Marzo

LE MALATTIE RARE NELL’ETA PEDIATRICA

Relatori

dr. Angelo Selicorni (Pediatra), dr.ssa Milena Mariani (Genetista),

un genitore di una Associazione malattie rare

Moderatore: dr. Massimo Branca

15 Marzo

IL BULLISMO: COME RICONOSCERLO E PREVENIRLO

Relatori

dr.ssa Alessandra Longeri (Psicologa-Psicoterapeuta),

dr.ssa Patrizia Conti (Neuropsichiatra infantile), prof.ssa Simona Barberio (Insegnante)

prof. Massimiliano Branchini (Dirigente Scolastico)

Moderatore: dr. Gianluigi Spata

29 Marzo

PAROLARIO

Presentazione libro di Paolo Nespoli: “L’unico giorno giusto per arrendersi”

Paolo Nespoli dialoga con la giornalista Carla Colmegna

12 Aprile

LO SCREENING IN ONCOLOGIA

Relatori

dr.ssa Monica Giordano (Oncologa), dr.ssa Alessandra Ganzetti (Radiologa),

dr. Gianmarco Ideo (Gastroenterologo), dr.ssa Annalisa Donadini (Dirigente Medico ATS Insubria)

Moderatore: dr.ssa Cristina Rumi

19 Aprile

PREVENZIONE IN ONCOLOGIA

Relatori

dr.ssa Clelia Casartelli (Oncologa)

dr.ssa Doris Maria Mascheroni (Oncologa)

dr. Elena Repetti (Oncologia)

dr.ssa Anna Toldi (Nutrizionista)

Moderatore: dr.ssa Laura Iorio

10 Maggio

NUOVE VACCINAZIONI E RISCHIO ONCOLOGICO

Relatori

dr.ssa Amelia Locatelli (Dermatologa)

dr. Gianfranco Petrillo (Responsabile Vaccinazioni)

dr. Paolo Beretta (Ginecologo)

Moderatore: dr. Enrico Giuseppe Rivolta

24 Maggio

PAROLARIO

Presentazione libro di Giorgio Cosmacini: “Il medico della mutua. Storia di una istituzione e di un mestiere”

Giorgio Cosmacini dialoga con la giornalista Carla Colmegna

7 Giugno

I TUMORI DELLA PELLE

Relatori

dr.ssa Amelia Locatelli (Dermatologa)

dr.ssa Anna Scevola (Chirurgo Plastico),

dr. Roberto Attilio Regazzini (Dermatologo)

Moderatore: dr. Massimo Gatto

21 Giugno

IGIENE ORALE

Relatori

prof. Luca Levrini (Medico Odontoiatra)

dr. Luigi Colombo (Chirurgo Maxillo Facciale)

Moderatore: prof. Luca Levrini

20 Settembre

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO E DEFIBRILLATORE

Relatori

dr. Simone M. Zerbi (Rianimatore)

dr. Giovanni Corrado (cardiologo)

Moderatore: dr. Giovanni Ferrari

27 Settembre

DEMENZE SENILI

Relatori:

dr. Giampiero Grampa (Neurologo)

dr. Luca Perini (Neurologo)

dr.ssa Laura Pierguidi (Neurologa)

Moderatore: dr.ssa Francesca Licordari

11 Ottobre

IL MAL DI SCHIENA

Relatori

dr. Silvio Bellocchi (Neurochirurgo)

dr. Simone Sangiorgi (Neurochirurgo)

dr.ssa Daniela Casarotti (Medico Geriatra-Fisiatra)

Moderatore: dr.ssa Agostina Vitale

25 Ottobre

PAROLARIO

“Medicina, intelligenza artificiale e social network”

Giuseppe Riva e Stefano Triberti dialogano con la giornalista Carla Colmegna

15 Novembre

DIABETE E NUOVI FARMACI

Relatori

dr.ssa Laura Molteni (Endocrinologa)

dr.ssa Chiara Mauri (Endocrinologa)

dr. Giuseppe Carrano (Diabetologo)

dr. Alberto Molteni (Diabetologo)

Moderatore: dr. Gianluigi Spata

22 Novembre

VIOLENZA SULLE DONNE

Relatori

dr.ssa Grazia Pennisi (Medico di Assistenza Primaria)

dr.ssa Simona Maida (Chirurgo Vascolare)

dr.ssa Francesca Civiello (Telefono donna)

Moderatore: dr.ssa Doris Maria Mascheroni

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Info: www.omceoco.it