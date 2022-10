Un colon gigante lungo 12 metri da toccare e scoprire: così a Como si fa prevenzione contro il tumore

Un colon gigante comparirà in piazza Verdi a Como il 30 ottobre. Si tratta di una grande riproduzione del tratto intestinale che l'azienda farmaceutica Johnso & Johnson ha messo a disposizione dell'ospedale Valduce per organizzare a Como un evento unico in Lombardia, dedicato alla prevenzione del tumore del colon. L'evento è stato possibile grazie al Comune di Como che ha concesso il suolo pubblico. A presentarlo in conferenza stampa sono stati il sindaco Alessandro Rapinese, l'assessore alle Politiche Sociali, Nicoletta Roperto, il primario della Chirurgia oncologica del Valduce, Alberto Vannelli, e la fondatrice dell’agenzia di eventi IVIE, Alessandra Fadigati.

"Per noi questa iniziativa significa davvero tanto - ha commentato Roperto - perché vede la nostra città unica in Lombardia a essere protagonista di una così lodevole e utile iniziativa di prevenzione. Il colon gigante che verrà installato in piazza Verdi sarà un'occasione per la cittadinanza di ricevere informazioni ed essere sensibilizzata riguardo a questo tipo di tumore che è molto diffuso sia tra gli uomini che le donne ma che può essere combattuto grazie alla prevenzione".

Il dottor Vannelli ha spiegato che "ogni anno sono circa 43mila i nuovi casi accertati di tumori al colon, ma uno screening diffuso tra la cittadinanza potrebbe ridurre di molto questo numero". Infatti, continua Vannelli, per il tumore al colon "a differenza di tutti gli altri si può intervenire quando ancora non è sorto, bastano i test del sangue occulto e la colonscopia per individuare eventuali polipi che con ogni probabilità si trasformeranno in tumori". Per curare i tumori, per esempio, del seno o dei polmoni si interviene quando essi si sono già presentati, invece nel caso del colon si può giocare d'anticipo garantendo al 90 per cento l'eliminazione del rischio.

Purtroppo è diffusa una certa reticenza ad effettuare i test di prevenzione del tumore al colon, soprattutto per quanto riguarda la colonscopia visto la fastidiosa preparazione che consente nel pulire completamente l'intestino attraverso l'ingestione di un apposito preparato. C'è ancora, per così dire, un certo tabù ad affrontare l'argomento e per questo solo il 42% delle persone rispondo in modo reattivo agli inviti a sottoporsi allo screening di prevenzione. La riproduzione gigante del colon serve proprio ad affrontare l'argomento con il sorriso e a rendersi conto meglio di come sia fatto il colon e quali rischi si possono evitare se ci si sottoponesse ogni 5 anni al test del sangue occulto (sangue nelle feci) o, ancor meglio, alla colonscopia.

"Un particolare ringraziamento, oltre ovviamente a Johnson & Johnson e al Comune di Como - ha tenuto sottolineare Vannelli - va anche alla ditta edile Noto e al Como Calcio che hanno sponsorizzato l'iniziativa".