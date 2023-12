Un sorriso per i bambini ricoverati in pediatria: in regalo il calendario dell'Avvento dell'elfo Ben

L’associazione “Chi Ben comincia” con il presidente Marco Meroni e il vicepresidente Fabio Algarotti ha consegnato nei giorni scorsi ai volontari di Abio alcuni calendari dell’Avvento di Elfo Ben per regalarli ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria dell’ospedale Sant’Anna e dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

Il calendario dell’Avvento di Elfo Ben è nato nel 2021 per supportare economicamente il progetto “La Casa di Ale”, ossia la realizzazione di una casa senza barriere per permettere ad Alessandro la massima indipendenza e autonomia possibile. Alessandro, che è il figlio di Marco Meroni, nel 2016, quando aveva 4 anni, è stato colpito da un’infezione virale che ha colpito il suo sistema immunitario distruggendo il sistema nervoso centrale e periferico, ossia tutta la parte nervosa del sistema legato al movimento. Quest’anno le donazioni raccolte serviranno per realizzare progetti per l'inclusione sociale di bambini e ragazzi disabili.

L’associazione “Chi Ben Comincia” è nata per aiutare i genitori a trasmettere i giusti valori della diversità, dell’inclusione, dell’empatia e del rispetto ai loro bimbi e inventare insieme nuove buone azioni per rendere il mondo popolato da questi futuri adulti un posto davvero migliore. E poiché, citando William Edward Burghardt Du Bois, “I bambini imparano più da come ti comporti che da cosa gli insegni” ecco che è stato creato il Calendario dell’Avvento di Elfo Ben, un amico immaginario per tutti i bambini, un compagno, che parla la loro lingua (anche inventata), gioca con loro ed è il primo ad imparare da loro, tanto.

Per maggiori informazioni sull’associazione consultare il sito www.chibencomincia.org Per saperne di più sul progetto “La Casa di Ale” è possibile visitare www.ilvolodiale.it il sito dedicato alla storia di Alessandro e ai progetti, le iniziative, le mirabili imprese che ne sono derivati.

“Ringraziamo l’associazione per la loro vicinanza e solidarietà e Abio per la preziosa collaborazione” sottolinea il dottor Angelo Selicorni, primario della Pediatria - Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile.