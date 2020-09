La Vita è Bella si allarga: nuova apertura al posto dell'Angolo del Silenzio

Addio all'Osteria L'Angolo del Silenzio: lo storico ristorante di viale Lecco a Como, tanto frequentato anche in pausa pranzo da numerosi lavoratori del centro città, ha chiuso i battenti. Al suo posto, però, stando alle voci dovrebbe arrivare un degno successore: parliamo di un brand comasco della cucina già molto noto: La Vita è Bella, già presente in piazza Croggi con un ristorante frequentatissimo da comaschi e turisti. Dunque, non si tratta di un trasferimento ma dell'apertura di un nuovo locale. La data di inaugurazione, però, non è ancora confermata anche se sembra si possa sperare nella fine di ottobre, lavori di ristrutturazione permettendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.