Pronobis compie 10 anni: due vini in edizione limitata per festeggiare

"Quando abbiamo aperto dieci anni fa sapevamo di stare portando in città qualcosa di nuovo, ma non immaginavamo che il nostro locale avrebbe avuto così tanto successo". Carlo, Luciano e Roby si guardano indietro quasi increduli nel vedere quanto e come sia cresciuto Pronobis, il locale dall'anima toscana che mancava a Como e che ancora oggi resta inimitato. Un incrocio tra osteria, enoteca, salumeria e latteria, con vetrina e tavolini su via Lambertenghi, nel cuore del centro storico di Como.

Da oggi Carlo, Luciano e Roby iniziano a celebrare il decimo anno di Pronobis e lo fanno lanciando due vini ideati da loro grazie alla collaborazione con l'azienda Vigne Olcru dell'Oltrepo Pavese. Si tratta di due vini in edizione limitatissima (130 bottiglie ciascuno): due pinot neri di nome Vetus e Iuvenes, rispettivamente del 2018 e del 2020, ovviamente acqistabili in negozio. "L'azienda vinicola che ha prodotto per noi questi vini - spiegano i titolari di Pronobis - lo ha fatto seguendo le nostre indicazioni, per realizzare la nostra idea di vino. Siamo molto contenti del risultato".

Un bel modo per festeggiare un importante traguardo raggiunto dopo una strada costellata non solo di soddisfazioni, ma anche di deifficoltà. Basta pensare al periodo covid che ha messo in ginocchio e spesso stroncato numerose attività del mondo della ristorazione. Ma non Pronobis che ha superato la pandemia ed è ripartito alla grande. "Merito soprattutto del fatto - tiene a precisare Carlo - che l'ottanta per cento della nostra clientela è composto da comaschi, tutti molto affezionati a noi, alla nostra cucina e anche ai nostri vini".