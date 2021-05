Nuova vita per la trattoria Moltrasina. E l'antico borgo diventa meta per i giovani

La trattoria Moltrasina torna in attività. Dopo mesi di lavori per riqualificare lo storico locale situato nell'antico borgo, Moltrasio ritrova uno dei protagonisti della sua vita sociale. Tutto appare ammodernato, dallo stile degli arredi alla presenza della cucina a vista, passando per il bar all'esterno. E c'è anche il forno a legna per la pizza e le grigliate.

o l'antica chiesetta di Sant'Agata La "nuov.a" Cooperativa Moltrasina, in via Fratelli Raschi 9, è stata inaugurata giovedì 27 maggio 2021 e sarà aperta sette giorni su sette, non solo a pranzo o cena ma anche durante il pomeriggio.