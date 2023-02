Il Meat a Cernobbio è un’esperienza da vivere ad occhi chiusi

Meat è una braceria che si trova nel cuore di Cernobbio, sul lago di Como. Un ristorante specializzato in tagli di carni pregiate, con osso e senza, provenienti da tutto il mondo, con una qualità di prodotti davvero eccezionale. Qui potrai scoprire carni pregiate e accostamenti gourmet e tradizionali, tagli prestigiosi come Tomahawk e T-Bone. Da Meat è’ possibile trovare la famosa carne giapponese Wagyu e il Patanegra, oltre che ai nobili tagli di carne di manzo tradizionali.

Da Meat puoi sorprendere amici, parenti o colleghi regalando un’esperienza di gusto indimenticabile presso la nuova elegante steak house di Cernobbio. Scopri il ristorante, consulta il menù ed acquista la tua Gift Card. Il Voucher è utilizzabile tutti i giorni entro 6 mesi dalla data di acquisto.

L'offerta di Meat spazia dalla Rubia Gallega spagnola alla Sashi finlandese, con un occhio di riguardo per le grandi carni italiane come la Chianina IGP e il Black Angus allevato nel Belpaese. Da Meat è possibile assaggiare anche carni con frollature importanti, fino a 6 mesi di maturazione. Particolare rilevanza hanno le eccellenze gastronomiche come il Wagyu e il Pata Negra che godono di apposite sezioni nel menù proposti in diverse declinazioni. Ad ogni piatto è inoltre possibile aggiungere Tartufo Nero o Astice come guarnizione, un po' sullo stile delle grandi steakhouse londinesi dove filetto e crostacei serviti assieme vanno per la maggiore. La cucina è guidata dal talentuoso Simone Cruccas, che vanta già importanti esperienze come Head Chef in prestigiosi ristoranti argentini a Londra e Milano, mentre la sala è affidata a Roberto Ballarin, con esperienza decennale maturata in ristoranti fine dining e hotel 5 stelle sul lago di Como