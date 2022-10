Lago di Como, menù d'autunno al Sereno: chef Lenzi omaggia il tartufo bianco di Alba

Novità d’autunno a Il Sereno intimo hotel ultra-lusso sulle storiche sponde del Lago di Como, al primo posto nella classifica dei Migliori Hotel d'Italia nella “Readers' Choice Awards” 2022 di Condé Nast Traveler, stilata dai lettori del magazine statunitense.

L’Executive Chef de Il Sereno Ristorante Al Lago Raffaele Lenzi rinnova continuamente i suoi premiati menù e quest'autunno propone una selezione di piatti, semplici e tradizionali, realizzati con il prezioso Tartufo Bianco d'Alba: i tajarin, l’uovo, piuttosto che un risotto con caprino, dove la delicatezza del formaggio non va a sovrastare, come negli altri casi, l’aromaticita? del fungo ipogeo.

Il Sereno Bar Manager Don Vidura Nilaksha Colambage ha invece messo a punto un esclusivo carrello Martini in abbinamento agli amuse bouche dello chef Raffaele Lenzi: un viaggio esperienziale unico per gli amanti del food&beverage. Dopo aver studiato uno dei cocktail più famosi al mondo, noto a molti come l'iconico drink di James Bond, Nilaksha ha creato quattro proposte di cocktail Martini classiche e creative, servite al carrello nel ristorante.

Fin dalla sua apertura nel 2016, Il Sereno Lago di Como ha rappresentato una nuova era del lusso caratterizzato da una sobria eleganza. Sulla scia del successo di Le Sereno Saint Barthélemy, l'Hotellier Luis Contreras ha unito le forze con la designer milanese Patricia Urquiola per introdurre un'interpretazione contemporanea e rilassata del lusso, del design e del servizio personalizzato sul Lago di Como. L'Hotel dispone di 40 spaziose suite, ciascuna a pochi passi dal lago, con terrazze private arredate. Tra le migliori al mondo, la Signature Penthouse Suite dell'Hotel è stata recentemente presentata come la prima in Europa shoppable (https://shop.serenohotels.com/): un tributo ai pezzi emblematici del design italiano, compresi i nuovi mobili Patricia Urquiola realizzati su misura.

Le offerte della struttura includono anche un centro benessere, una piscina a sfioro d'acqua dolce lunga 18 metri e un ristorante guidato dal rinomato Chef Raffaele Lenzi.