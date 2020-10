5 posti dove mangiare i poke a Como

E' forse l'ultima moda gastronomica più popolare del momento tanto che oltre ai negozi specializzato anche i normali ristoranti e bar hanno un menù deciato a questa specialità. Parliamo del poke, piatto di origine havaiana che sta conquistando l'Italia. A Milano non è neanche più una novità ma Como lo sta scoprendo solo negli ultimi mesi. Che cos'è il poke? E' semplicemente una ciotola di riso (bianco o venere) con verdure e frutta fresca e con l'aggiunta di carne o pesce, come salmone o tonno. Le combinazioni sono infinite e gli ingredienti sono i più disparati, spesso esotici, come quelli tipici dei ristoranti giapponesi (edamame, zenzero, salmone crudo ecc.). Il tutto tagliato a pezzettini. Non è un caso che poke in hawaiano significhi "tagliare a pezzi". Il prezzo varia in genere tra i 10 e i 15 euro a seconda anche della misura.

Como Poke

E' stato il primo negozio di Como interamente dedicato ai poke. E' gestito da Marco e Diana, marito e moglie che in tempo di lockdown hanno deciso di convertire il loro bar di via Garibaldi 42 in un'attività nuova. "Lavoravamo bene con le scuole e on i lavoratori della zona - hanno spiegato - ma a causa del coronavirus e del lockdown ci siamo trovati a fare una scelta e a luglio abbiamo deciso di scommettere su questa nuova attività che a Milano è già una realtà diffusa e consolidata. Non abbiamo paura ad ammetterlo: abbiamo copiato da Milano, ma abbiamo portato a Como qualcosa che non c'era. Da qui anche il nostro nome, Como Poke, perché siamo stati i primi". Al Como Poke, tengono a sottolineare i titolari, il banco degli ingredienti è a vista: "Tutti i clienti possono vederli e sceglierli, rendendosi conto della loro freschezza". Ed è proprio Marco a illuminarci sul motivo per il quale i poke stanno diventando così popolari: "E' un piatto fresco e genuino, ma la sua caratteristica è l'essere colorato e quindi si presta moltissimo a fotografie per post su Facebook e Instagram".

La vita è Bella

In realtà c'è chi il poke lo ha messo nel proprio menu già da più di un anno, anche se non ne ha fatto il proprio core business. La Vita è Bella di piazza Croggi, infatti, è una famosa insalateria di Como che propone già da tempo qualche alternativa di poke a fianco alle sue famigerate insalatone. Anche qui freschezza e gusto si combinano con un'estetica del piatto davvero esotica.

Ammare

Di più recente apertura anche questo negozio situato sotto i Portici Plinio. Poke da 13 o 14 euro a seconda degli ingredienti. Per esempio a 14 euro c'è il poke "Salmone Gustoso": riso bianco, avocado, edamame, porro croccante, philadelphia, maionese, mandorle tostate e teriyaki. Il nome di questo ristorante è eloquente su quella che è la sua specialità, cioè il pesce. Ma non offre solo i poke: ci sono anche strepitosi panini di mare.

Latteria San Fedele

A dimostrazione che il poke si sta facendo largo tra i gusti degli italiani c'è il ristorante della Latteria San Fedele di via Muralto. Un tipico ristorante italiano che non ha potuto fare a meno di andare incontro anche ai nuovi gusti emergenti. La scritta sulla lavagna del menù all'esterno suggerisce subito un'altra delle caratteristiche di questo piatto hawaiano: "crea il tuo poke" significa personalizza il tuo piatto scegliendo tra numerosi ingredienti. Qui oltre alla base di riso bianco o nero si può avere anche una varietà rossa.

Caffè Ambrosiano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La conferma che questo piatto è alla portata della cucina italiana arriva anche dal Caffè Ambrosiano di piazza Cavour. A differenza del sushi, che richiede maestria nella preparazione, il poke è facilmente assemblabile. Il tutto sta nella qualità degli ingredienti. Il Caffè Ambrosiano ha inserito i poke nel suo menu poco dopo la fine del lockdown, a riprova che questa moda gastronomica è recente ma in veloce crescita, tanto che un punto di ristoro non può non prenderla in considerazione. Qui la scelta degli ingredienti non ampissima rispetto ai negozi specializzati, ma il prezzo è leggermente inferiore che altrove.