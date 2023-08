Che tempo farà il primo weekend di settembre

A giudicare dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi, a tratti alluvionali e dalle temperature, in diversi casi più che ottobrine, si potrebbe pensare che ci troviamo di fronte a un prepotente ingresso della stagione autunnale sull'Italia, in netto anticipo sui tempi. Ma ci sono due considerazioni da fare, la prima: è vero che per convenzione l'autunno meteorologico inizia l'1 settembre (venerdì) ma è anche vero che normalmente l'andamento stagionale concede ancora ampi spazi all'estate fino a oltre la metà di settembre e talora anche in ottobre. La seconda: i cambi stagionali non avvengono mai improvvisamente ma sempre a "gradini". Quello che sta accadendo va dunque interpretato come un episodio importante di stampo autunnale (un primo gradino) ma che lascerà sicuramente spazio a un recupero parziale dell'estate. Vediamo dunque che tempo farà, secondo gli esperti di 3bMeteo, il primo weeken di settembre a Como.

Venerdì 1 settembre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3792m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 2 settembre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3765m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 3 settembre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4010m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.