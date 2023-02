Premio Eurocomunicazione: prima edizione all'Officina della Musica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di QuiComo

L' Officina della Musica di Como ospita il 25 febbraio 2023 la prima edizione del Premio Eurocomunicazione. Inizio alle ore 21. Un appuntamento tra cinema e musica, che costituirà una sorta di vetrina dai contenuti molto speciali, selezionati e ritenuti di grande qualità dai portali di Eurocomunicazione. A insindacabile scelta del direttore Giovanni De Negri e del suo staff, questa importante realtà comunicativa con sede a Bruxelles assegnerà alcuni riconoscimenti a professionisti “tra cinema e musica”.

Lo svolgimento del Premio, che permetterà di conoscere più da vicino professionisti del settore musicale e cinematografico, prevederà la presenza dei vincitori 2023 nelle categorie Canzone originale, Band Rivelazione, Evento dell’Anno, Colonna Sonora, Voce Rivelazione e Migliore Direttore Editoriale. Riserbo al momento sui nomi dei prescelti. Trapelato solo il nominativo del Premio alla Memoria che andrà all' indimenticabile Carmelo La Bionda, che proprio all' Officina della Musica si è esibito per uno dei suoi ultimi concerti live.

Tra musica suonata e cantata dal vivo, unitamente a proiezioni di contributi video per celebrare tutti i protagonisti della serata, sarà questa una occasione per trattare – a vario titolo e da varie angolazioni - un mondo alquanto affascinante: quello della musica applicata alle immagini. Coordinamento a cura della giornalista della Stampa Estera Lisa Bernardini. Fotografie e video a cura di Massimiliano Salvioni. Dirette streaming a cura di Eurocomunicazione. Info e prenotazioni ai seguenti numeri: 3517066922 - 3492803945