Via i parcheggi gratuiti di viale Innocenzo, il PD: "Rapinese non mantiene le promesse"

Nuova polemica tra l'amministrazione e le minoranze. Questa volta il PD interviene per i nuovi stalli blu a pagamento di viale Innocenzo a Como:“Con amarezza, nella giornata di ieri - dichiarano i una nota iconsiglieri comunali del Partito Democratico di Como Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Stefano Legnani ed Eleonora Galli - abbiamo dovuto dire addio ai parcheggi bianchi di viale Innocenzo XI, nel tratto compreso tra via Borsieri e via Brusadelli, in direzione San Rocco. I mezzi al lavoro hanno dipinto le strisce di blu, uniformandoli, di fatto, agli altri stalli a pagamento della zona. E così, anche uno degli ultimi baluardi della sosta gratuita in città, che con ardore aveva consentito a tanti comaschi di passeggiare liberamente sul lago senza tirare fuori mucchi di monetine dal portafogli, è caduto sotto le irremovibili decisioni della Giunta Rapinese”.

“Al di là della decisione in sé, fa sorridere pensare a quanto l’attuale sindaco dichiarava nel 2014, promettendo, una volta vinte le Elezioni, il ritorno alla circolazione in Ztl per i cittadini, il pass per i posti blu per i residenti e, soprattutto, il ritorno dei posti bianchi in convalle. Ci chiediamo cosa ne sia stato di quelle intenzioni. E se è vero che le opinioni possono cambiare nel tempo, la tendenza del sindaco a cambiare idea, o meglio, a non mantenere le promesse fatte, non solo negli anni ma anche nell’ultima campagna elettorale, lascia sempre più sbalorditi”.