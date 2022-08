Veronelli candidata al parlamento, le dure parole della mistress espulsa da Calenda: "Ha scelto l'ultima arrivata"

Dure le parole di Doha Zaghi. La ex candidata consigliera comunale di Como cacciata da Azione dopo il caso dei video a luci rosse si scaglia contro il leader del partito Carlo Calenda. In un post su Facebook Doha Zaghi critica fortemente la scelta di candidare Anna Veronelli alla Camera dei Deputati. "Beh che dire - commenta Zaghi - ha scelto l'ultima arrivata, ma con un curriculum solo politico, da candidare a Como, chissá cosa penseranno i miei ex compagni di merenda di Azione.I militanti in questo partito non avranno spazio perché avrà spazio solo chi fa politica da 20 anni in maniera istituzionale e chi può offrire un pacchetto voti. Voglio proprio vedere se Luppi, Martello o Selis verranno candidati da qualche parte".