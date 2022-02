Verde è Popolare, Maurizio Cantelmo presidente provinciale

È stato costituito il Circolo provinciale di Verde è Popolare, trasformatosi ufficialmente in partito politico nazionale con delibera dell’assemblea riunitasi lo scorso 26 febbraio 2022. Presidente Provinciale è stato nominato Maurizio Cantelmo, avvocato di Como. Questa la prima dichiarazione, in merito alle prossime elezioni, del neo numero uno cittadino: "Saremo presenti alle prossime consultazioni amministrative comunali - ha detto Cantelmo - ma non è stato ancora deciso se correremo con una nostra lista e un nostro nome oppure se sosterremo il candidato di centrodestra.

Il presidente nazionale di Verde è Popolare, partito che si ispira alla enciclica di Papa Francesco Laudato si' sulla difesa del creato, è l’onorevole Gianfranco Rotondi - ex democristiano e forzista, suo testimone di nozze è stato Silvio Berlusconi - che sarà presente personalmente a Como per la presentazione del suo libro "La variante Dc" il prossimo 27 marzo all’hotel Palace.

Il lIbro

Che fine ha fatto la Dc? È davvero scomparsa, superata dagli eventi politici e da nuovi protagonisti, archiviata con la crisi dei partiti tradizionali? Gianfranco Rotondi, che ha iniziato la sua carriera politica nella Democrazia cristiana, ne ricostruisce la storia in queste pagine concentrandosi sulla parabola discendente della «Balena bianca» ma anche sulle sue molteplici mutazioni e resurrezioni susseguitesi in trent’anni di vita politica. Ne emerge un racconto appassionato e sinceramente di parte. La testimonianza di un protagonista che ha vissuto la dissoluzione del partito e la racconta senza peli sulla lingua e con una prospettiva privilegiata sulla storia politica italiana nazionale.

Si va dalla morte ufficiale della Dc alla seconda vita dei democristiani fuori dal partito dello scudo crociato, dal centrosinistra al centro-destra, dal Patto Segni al Partito popolare, da Martinazzoli a Buttiglione, dall’Ulivo al Ccd, da Forza Italia alla Balena verde e oltre. Per scoprire che forse la Dc non è mai finita e i suoi eredi non sono solo i nostalgici.