Università dell'Insubria, Svolta Civica: "Qual è il progetto di sviluppo per la città di Como?"

Solo ieri l'incontro a Varese con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria. Di oggi, invece, l'interrogazione al sindaco di Como depositata dal gruppo La Svolta Civica a firma Minghetti, Nessi e Vozella, consiglieri di minoranza a Palazzo Cernezzi. Uno scritto, di seguito lo riportiamo integralmente, con cui si chiede conto al primo cittadino dell'incontro con il Rettore in merito al piano di sviluppo dell'ateneo a Como e anche dell'alternanza Como Varese rispetto alla presentazione dell'anno accademico.

I sottoscritti consiglieri, premesso

• che l’università a Como rappresenta un fondamentale volano per lo sviluppo culturale ed economico del territorio;

• che spetta all’amministrazione proporre una visione con l’obbiettivo di rendere la città realmente universitaria potenziando la didattica, attirando i giovani, mettendo loro a disposizione abitazioni a prezzi calmierati, aprendo sbocchi lavorativi, migliorando i servizi, gli spazi per studenti (strutture e verde pubblico), potenziando il trasporto pubblico per facilitare la mobilità, creando legami e occasioni di incontri;

• che il 15 novembre u.s. a Varese è stata celebrata l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022 – 2023 dell’Università degli Studi dell’Insubria, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla cerimonia era presente anche il Sindaco di Como Alessandro Rapinese;

• che il Rettore vicario Stefano Serra Capizzano nelle scorse settimane aveva scritto una mail formale al Sindaco di Como chiedendo un intervento istituzionale presso i vertici dell’Insubria per richiamare il rettore al rispetto dell’alternanza sempre garantita nella storia dell’università;

• che quest’anno l’inaugurazione avrebbe dovuto tenersi proprio a Como;

• che il Sindaco di Como ha dichiarato sul giornale La Provincia del 1 novembre u.s. di avere “in programma di fissare un incontro con il Rettore, Angelo Tagliabue, per avere delucidazioni e chiarimenti in merito a quanto è stato segnalato” e ha aggiunto di pretendere “la versione ufficiale dell’Università dell’Insubria per poter poi esprimere un giudizio al riguardo;

•

Si chiede

• se l’incontro preannunciato è stato effettivamente fissato,

• se nel corso dell’incontro sono state poste le premesse per l’effettivo sviluppo di un progetto universitario per la città di Como,

• in caso affermativo quali siano i contenuti,

• quali sono state le delucidazioni e i chiarimenti chiesti in merito al mancato rispetto dell’alternanza in tema di cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico,

• quale sia stata la versione ufficiale fornita dal Rettore dell’Università dell’Insubria,

• quali sia la posizione ufficiale del Sindaco di Como rispetto a quanto avvenuto e alla luce delle eventuali delucidazioni da parte del Rettore dell’Università dell’Insubria.