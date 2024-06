Un evento di danza verticale al Monumento ai Caduti? C'è chi dice no: "Scelta inappropriata"

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Lorenzo Cantaluppi, ha espresso forti critiche riguardo all'evento di danza verticale programmato per le prossime due serate al Monumento ai Caduti. In un comunicato stampa, Cantaluppi ha sottolineato la sua preoccupazione per l'uso inappropriato di un luogo di così alto valore simbolico. "Apprendo, da un’intervista di questa mattina, dell’evento in programma per le prossime due serate: la danza verticale al Monumento ai Caduti," ha dichiarato Cantaluppi, mettendo in luce il contesto in cui ha appreso della manifestazione.

Importanza del Monumento

Il consigliere ha ricordato l'importanza storica e simbolica del Monumento ai Caduti, costruito per commemorare i 650 caduti comaschi della Prima Guerra Mondiale: "Certo il Quartiere Razionalista rende la cornice tra le più suggestive, ma non dobbiamo dimenticare che il Monumento è il grande memoriale della Prima Guerra Mondiale, realizzato per commemorare i 650 caduti comaschi del conflitto; luogo sacro per la memoria collettiva e dall’alto valore simbolico".

Valore simbolico

Cantaluppi ha poi citato le epigrafi incise sul monumento, sottolineando il loro significato profondo: “Stanotte si dorme a Trieste o in Paradiso con gli eroi” e “La Città esalta con le pietre del Carso la gloria dei suoi figli 1915-1918”. Queste frasi ricordano il sacrificio estremo dei soldati e l'importanza dell'identità nazionale e del patriottismo.

Critiche alla scelta del luogo

Il consigliere comunale ha poi criticato la scelta del luogo per lo spettacolo di danza verticale, evidenziando la sua inadeguatezza in un contesto così sacro. "Capisco che in un mondo sempre più relativista, valori come l’Amor Patrio, portato anche fino all’estremo sacrificio, l’identità nazionale e di popolo risultino fuori moda, ma ritengo inappropriata la scelta di questo luogo per lo spettacolo di danza previsto".