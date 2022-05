Turismo sul Lago di Como, il ministro: "Tornano gli americani, dell'assenza dei russi ce ne faremo una ragione"

Il turismo ha ripreso a volare in tutta Italia, ma anche e sopratutto a Como. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega) nell'incontro con il candidato sindaco di Como per il centrodestra, Giordano Molteni, ha constatato il "ritorno degli americani" dopo il periodo dell'emergenza covid aggiungendo che "dell'assenza dei russi ce ne faremo una ragione".

L'occasione è stata utile anche a Molteni per ribadire alcuni concetti cardine della sua politica in materia di turismo: "E' un settore che deve essere strettamente legato alla cultura e che non deve essere solo di tipo elitario, ma anche a misura di famiglie e visitatori che vengono in città per un solo giorno". parlando di cultura ha confermato l'attenzione e l'interesse per un ritrono delle grandi mostre a Villa Olmo.