Terza linea del forno, bocciata la mozione di Rapinese: il centrosinistra temporeggia e approva quella di Forza Italia

La mozione del consigliere di opposizione Alessandro Rapinese per dire "no" alla terza linea del forno inceneritore per lo smaltimento dei fanghi, è stata bocciata. Solo 7 voti a favore, contro 9 voti contrari e 9 astenuti. Fondamentali, per la bocciatura della mozione, la non partecipazione al voto dei tre consiglieri del PD (Patrizia Lissi, Stefano Fanetti e Gabriele Guarisco) e dei tre di Svolta Civica (Barbara Minghetti, Maurizio Traglio e Vittorio Nessi) che sono risultati assenti al momento del voto. I sei consiglieri, che costituiscono di fatto il nucleo di centrosinistra dell'opposizione in consiglio comunale a Como, hanno però partecipato alla votazione della mozione presentata da Enrico Cenetiempo (Forza Italia) esprimendo, in questo caso, voto favorevole.

Di fatto le due mozioni di Rapinese e Cenetiempo pur sembrando simili nella sostanza presentano una piccola ma fondamentale differenza. La mozione di Rapinese chiedeva, senza mezzi termini, di esprimere inequivolcabilmente e in modo definitivo parere negativo alla realizzazione della terza linea del termovalorizzatore. La mozione di Cenetiempo, quella approvata, chiede, invece, di espriemere parere negativo in attesa di eventuali ulteriori studi e valutazioni tecniche e programmatiche". Qui di seguito i resoconti delle due votazioni.