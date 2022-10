Minghetti su primi mesi da sindaco di Rapinese: "Tante parole, ora aspettiamo i fatti"

Arriva, dopo giorni di tensioni argomentate, un lungo scritto firmato per Svolta Civica da Barbara Minghetti, Vittorio Nessi, Luca Vozella, consiglieri di minoranza a Palazzo Cernezzi. Una sorta di analisi dai banchi dell'opposizione dei primi mesi da sindaco di Alessandro Rapinese. Una bocciatura che chiede fatti dopo tante parole.

"Siamo sinceri, i primi mesi del mandato Rapinese non ce li aspettavamo così. Non ci aspettavamo - scrivono Minghetti, Nessi e Vozella - le numerose e clamorose retromarce su diversi temi da lui sbandierati come cruciali in campagna elettorale. Non ci aspettavamo che l’inaugurazione di cestini dei rifiuti e posacenere diventasse una delle poche novità concrete introdotte in città dal nuovo Sindaco. Non ci aspettavamo le magre figure su scala nazionale in tema di immigrazione e Sardegna. Ci aspettavamo di più. Ci aspettavamo di più alla luce di quanto sbandierato in campagna elettorale. In questi giorni, il Consiglio comunale sta esaminando il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025 e anche qui le sorprese continuano":

"Se i contenuti del programma elettorale risultavano generici e lacunosi - aggiungono Minghetti, Nessi e Vozella - leggendo e analizzando il nuovo documento non possiamo fare a meno di notare i diversi spunti mutuati direttamente dal programma della nostra coalizione, non da ultimo, il coinvolgimento di Enti e Associazioni del Terzo Settore. Di questo ne siamo lieti, forse anche lui, superata la fase degli slogan, sta iniziando a capire il valore del nostro progetto. Molti degli obiettivi dichiarati, però, sono nascosti dietro vaghe dichiarazioni di intenti, fatte da “vedremo”, “verificheremo”, “studieremo”. Alcuni obiettivi importanti, che avevano rappresentato la struttura portante della sua campagna elettorale, invece, si sono persi per strada (Palazzetto delle Sport, nuovo Stadio del Ghiaccio). manca qualsiasi riferimento alle abitazioni popolari, aiuto alle famiglie, i quartieri sono stati dimenticati".

"Ad oggi - chiosano i consigliere de La Svolta Civica - gli unici risultati sbandierati, a parte qualche intervento spot relativo ai rifiuti in alcune zone della città, sono rappresentati dai progetti della giunta Landriscina (rotatoria di Villa Olmo, arredo del Lungolago, bando rifiuti, bando del Verde, Giardini pubblici). Rapinese dice di aver praticamente già completato il proprio programma. Francamente non riusciamo a capire su cosa si fondi questa ottimistica previsione.

Ma come dice lui, dalle parole attendiamo, fiduciosi, i fatti".