Svolta Civica attacca Rapinese: "Abbiamo perso anche il Giro di Lombardia"

Era già successo ad esempio nel 2016, non è la prima volta che Como perde l'arrivo del Lombardia. Tuttavia Svolta Civica, basandosi sulle promesse non mantenute, attacca nuovamente il sindaco del capoluogo. "Abbiamo perso anche l'arrivo del Giro di Lombardia, nonostante l'anno scorso, Rapinese dichiarava 'Il prossimo anno il Giro di Lombardia sarà il 7 ottobre e la domenica organizzeremo la Gran Fondo. Chi non capisce l’importanza di questo evento, oggi lo sa con 363 giorni d’anticipo ed è al pari di chi si lamenta del Gran Premio di Monte Carlo o della maratona di New York perché vuole prendere lo stesso la macchina. E se proprio ha voglia di rimanere in coda, si accomodi; i 50.000 € per il Lombardia, sono i soldi meglio spesi e li spenderò per altre 4 volte. Anzi, visto che governerò 10 anni, 9.' Ci dovremo accontentare di ospitare la partenza, che come tutti sanno, non ha nessun interesse per il pubblico e nessun audience in televisione. Siamo ormai una città, per lo sport di serie B, su tutto: tanti proclami, nessun fatto".