Strade sicure, il sottosegretario Molteni annuncia l'arrivo di 15 militari nel Comasco

Il sottosegretario dell'Interno, Nicola Molteni, ha annunciato l'arrivo di ulteriori 15 militari sul territorio comasco. Questa iniziativa fa parte del piano di rafforzamento della sicurezza e del controllo del territorio nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" dell'esercito. Con quest'ultimo aggiornamento, il contingente militare destinato al capoluogo provinciale e ai centri circostanti raggiunge quota 30, rappresentando un significativo potenziamento per elevare i livelli di sicurezza dei cittadini comaschi e delle comunità locali.

Molteni ha evidenziato l'enorme sforzo del Governo e del Viminale, citando la visita del ministro Piantedosi nel luglio scorso come testimonianza concreta di questo impegno. "Questi nuovi 15 militari saranno a disposizione del prefetto e delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, contribuendo in modo sostanziale al controllo del territorio provinciale," ha dichiarato Molteni.

"Dopo il potenziamento organico del 2019 - ha aggiunto il sottosegretario leghista - questi nuovi arrivi ci permetteranno di intensificare ulteriormente le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di allarme sociale." Molteni ha poi ribadito l'importanza di presidiare costantemente siti sensibili e il territorio, con un accenno particolare al contrasto allo spaccio nei boschi attraverso l'impegno dei carabinieri e della polizia di Stato: "Questi nuovi innesti rappresentano un ulteriore passo verso la promozione della sicurezza nella provincia di Como. Il contributo determinante offerto da questi militari si tradurrà in un maggiore controllo e sicurezza per Como e l'intera provincia. È un impegno di portata storica che proseguirà per garantire legalità e massima, costante sicurezza sull'intero territorio".