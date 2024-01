Spari di capodanno a Cantù, Molteni dopo il vertice in prefettura: "Ancora più controlli sul territorio"

La problematica legata alla percezione di insicurezza è frequentemente al centro delle conversazioni, ma in realtà, come si può constatare, l'insicurezza costituisce una realtà palpabile che necessita di un intervento risoluto. Tale allarme è stato sollevato dalla sindaca di Cantù, Alice Galbiati, al termine della riunione tenutasi in prefettura a Como insieme al sottosegretario di Stato all'Interno, Nicola Molteni, il prefetto Andrea Polichetti e i dirigenti delle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo incontro è stato convocato a seguito degli avvenimenti verificatisi durante la notte di Capodanno, quando due ragazzi di 14 anni, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero sparato diversi colpi di pistola dal sagrato della Basilica San Paolo di Cantù, provocando panico e allarme tra i residenti. Tale episodio ha nuovamente portato all'attenzione il problema del disagio giovanile. Il sottosegretario Molteni ha dichiarato un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, con particolare attenzione alla zona di Cantù e a piazza Garibaldi. La sorveglianza verrà intensificata anche nelle ore notturne allo scopo di prevenire i furti nelle abitazioni, fenomeno che ha registrato un incremento in alcune aree durante le festività.