Volete i Luna Park di Muggiò? Il sondaggio di Svolta Civica

Una nuova battaglia per la forza d'opposizione Svolta Civica: salvare il Luna Park di Como. Dall'anno prossimo, infatti, il consueto Luna Park di Muggiò sarà drasticamente ridotto, visto e considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di riservargli un'area ridotta a un quinto rispetto a quella occupata tutti gli anni dalle giostre. Nella giornata di sabato 6 maggio Svolta Civica è scesa in piazaa con un gazebo: in via Boldoni è stato promosso un sondaggio dal titolo "Vuoi che ci tolgano anche il Luna Park?". Per partecipare basta inquadrare il QRCode che comparirà su manifesta e canali social della lista.

Per l'occasione il gruppo Svolta Civica ha fatto anche sapere di avere rilanciato la sua struttura "con un direttivo, composto dai consiglieri Minghetti, Nessi e Vozella e dai tre membri della lista Silvia Cantaluppi, Giovanni Frassi e Alessandro Rossi, che si occuperà di sostenere il lavoro consiliare e di organizzare il lavoro fuori dal Consiglio, e con il gruppo dei candidati alle ultime elezioni - aperto a nuove entrate e a nuove energie - che si occuperà di dare riscontri al direttivo e offrirà apporti tematici in base alle competenze dei singoli. Como continua a dire di no alle occasioni di inclusione e alle possibilità di rendere più attiva la città".

"Per questo - si legge in una nota stampa di Svolta Civica - abbiamo deciso di iniziare il nostro nuovo percorso proprio parlando con i cittadini del Luna Park, simbolo di questa tendenza. Porgeremo loro un sondaggio, per conoscere le opinioni della cittadinanza in merito. Il nostro scopo sarà quello di interagire con la città per sottolineare le mancanze, ma anche per formulare proposte, sempre in una costruttiva ottica di collaborazione".