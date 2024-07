Sindacati e famiglie contro Rapinese: "Sul futuro degli asili il sindaco ci nega il confronto"

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Como si uniscono al comitato "Como a misura di famiglia" in un coro di accuse al sindaco Alessandro Rapinese, al quale viene contestata la mancanza di disponibilità al confronto sul tema degli asili nido, in particolare sul futuro dell'asilo Magnolia di via Passeri. All’’indomani della sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto la sospensione della delibera con cui la giunta del Comune di Como aveva riorganizzato i servizi educativi, determinando la chiusura del nido Magnolia e di quello di Monte Olimpino, genitori del comitato e sindacati hanno chiesto urgentemente un incontro al sindaco Rapinese che però, ad oggi, non è stato ancora concesso.

"Le organizzazioni sindacali e la rappresentanza dei genitori ritengono necessario sedersi al tavolo con l’amministrazione - si legge in un comunicato stampa congiunto - perché il quadro di incertezza sulla prossima gestione del servizio educativo mette in difficoltà le famiglie che a settembre dovranno organizzarsi tra impegni di lavoro e di cura dei figli".

E ancora: "Ad oggi nessuna risposta è arrivata dall’amministrazione. Persegue un atteggiamento di chiusura al confronto, che nega la possibilità di costruire un percorso di inclusione e soluzioni da poter condividere. Insieme sindacati e comitato genitori ribadiscono che nell’interesse di tutela dei bambini e delle bambine, a sostegno delle famiglie e del personale le scelte da compiersi debbano assicurare la prossimità del servizio sul territorio e confermare l’integrazione con il sistema di istruzione, a garanzia della continuità educativa, così come indicato nella stessa sentenza".