Erba, la sezione sarà Lega intitolata a Enrico Rivolta e Antonio Zoffili

Sabato 16 dicembre sarà inaugurata la sede di Erba della Lega in via Plinio 1, con la presenza del ministro Matteo Salvini. Durante l'evento, verrà scoperta una targa che sarà posizionata all'ingresso della sede. Fino a oggi, la sezione è stata intitolata a Enrico Rivolta, fondatore della stessa e padre di Erica. Tuttavia, a partire da sabato, la sezione assumerà la nuova denominazione "Sezione Enrico Rivolta e Antonio Zoffili" in omaggio a due figure che hanno contribuito al successo della Lega nel territorio, includendo anche il ricordo di tutti i militanti erbesi deceduti. Dopo la cerimonia di inaugurazione, che comprenderà il taglio del nastro, la benedizione e lo scambio degli auguri, verrà offerta una fetta di panettone ai presenti.