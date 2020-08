Libri, trasporti, materiali, la scuola riparte con la solita stangata

Nuovo i tervento del consigliere regionale comasco del Pd, Angelo Orsenigo, sul tema della scuola e del sostegno alle famiglie, soprattutto alla luce del difficile periodo che stiamo vivendo. "Tra qualche giorno i nostri ragazzi - scrive Orsenigo - torneranno finalmente a scuola: un momento importante di ritorno alla normalità che, però richiede uno grande sforzo economico per migliaia di famiglie lombarde per l'acquisto di libri, materiale scolastico e abbonamenti per trasporti in un momento in cui il Coronavirus ha stravolto i bilanci familiari.

"Proprio in luce di queste difficoltà - aggiunge il consigliere Dem - e perchè reputo che l’istruzione sia la vera chiave per la ripresa e un futuro migliore, ho chiesto che Regione Lombardia mettesse a disposizione le risorse necessarie per tutte le famiglie che hanno bisogno di aiuto con l'acquisto di libri di testo, materiale scolastico e per rendere gratuiti i trasporti agli under-26. Tutte spese che vanno a sommarsi nell’ennesima, inevitabile stangata da centinaia e centinaia di euro arrivata dopo una stagione di crisi nera. Purtroppo Il consiglio regionale, in fase di assestament di bilancio, ha rifiutato queste mie proposte che puntano a garantire un diritto semplice ma imprescindibile come quello allo studio che ogni ragazza e ragazzo della nostra regione merita. Evidentemente Regione Lombardia non trova necessario o urgente investire per tutelare i nostri giovani. E’ chiaro però che chi non pensa alla formazione dei nostri ragazzi, non pensa al futuro della nostra regione".