A scuola di politica: 4 lezioni organizzate dalla Lega Giovani di Como

Martedì 28 marzo è iniziata a Como la prima di quattro serate di formazione politica, dedicate a tutti i giovani della provincia di Como e delle zone limitrofe interessati a conoscere meglio il funzionamento del sistema politico, amministrativo ed economico del territorio a livello locale e nazionale. "Sarà l’occasione - dichiara il coordinatore provinciale della Lega Giovani Cumasch, Matteo Mauri - per conoscere come funziona la pubblica amministrazione dallo Stato fino ai livelli comunali cercando così di formare i giovani amministratori del domani. L’ultima serata di metà Maggio sarà invece dedicata all’Unione Europa, al suo funzionamento e alle opportunità che offre ai giovani nel percorso scolastico/universitario e professionale. Il tutto con numerosi ospiti politici del nostro territorio".

Le date dei prossimi incontri sono in fase di definizione. Chi volesse aderire può chiedere informazioni contattando la pagina Instagram @legagiovanicumasch o scrivendo una mail a legagiovanicumasch@outlook.it