Salvini vuole il ministero per la Famiglia e la Natalità per la comasca Alessandra Locatelli

L'anticipazione è del Corriere della Sera, che riporta l'annuncio da Saronno del leader leghista Matteo Salvini: "Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la Natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli senza tanti problemi".

Il tema di questo dicastero per il Carroccio è ricorrente. Fu infatti ministro nel governo Conte 1 il vice segretario di Salvini, Lorenzo Fontana. Fu poi ministra, per brevissimo tempo, la comasca Alessandra Locatelli, oggi assessora in Lombardia con la stessa delega. E sarebbe proprio lei la prima candidata in casa Lega per questo ambito ministero. L'altro candidato comasco in casa Lega è certamente Nicola Molteni, come minino sarà vice-ministro agli Interni. Poi c'è da capire se Giorgia Meloni premierà il fedelissimo comasco Alessio Butti, ma qui entra in gioca la questione dei ministri tecnici sui quali si dibatte da giorni.