Salvini in tour nel Comasco: tutte le tappe in città, a Cantù e in Tremezzina

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini torna in città e sul lago di Como. Oggi, sabato 4 maggio, a partire dalle 10 il leader della Lega incontrerà i cittadini al gazebo posto al Mercato di Cantù. A seguire, alle 12, si sposterà a Mariano Comense per partecipare all’incontro pubblico di presentazione dei candidati Sindaci del Carroccio. Infine, alle ore 18, presenterà al pubblico il suo libro “Controvento – L’Italia che non si Arrende, al Palace Hotel di Como, dove sarà presente anche il ministro Alessandra Locatelli. Ma il momento più atteso è quello che vedrà Salvini sul lago di Como. Nove sindaci confermati, insieme con le istituzioni del territorio, accoglieranno infatti il ministro nel primo pomeriggio al sopralluogo tecnico sulla Statale Regina al cantiere della variante della Tremezzina. Dall’esponente del governo gli amministratori si attendono rassicurazioni e ulteriori risposte, in primis riguardo allo smaltimento dei materiali di scavo dopo la quasi totale sospensione dei lavori. Tuttavia, lo stesso ministro aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe Anas sostenuto integralmente i costi per i lavori dei movieri impegnati nella zona della Tremezzina a Como.