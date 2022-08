Salvini torna a Como per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche

Domenica, alle 15, il segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà a Como per la campagna elettorale in vista delle elezioni. Con lui saranno presenti gli esponenti del territorio e i candidati comaschi della Lega per Salvini Premier alle Politiche del 25 settembre. L’appuntamento è in piazza Duomo. Il leader della Lega era stato a Como lo scorso giugno per sostenere l'allora candidato sindaco Giordano Molteni, che non aveva però raggiunto nemmeno il ballottaggio. Intanto Salvini nei giorni scorsi dalla Sicilia ha rilanciato il suo sì al Ponte dello Stretto, un tema che da decenni non manca mai diurante la campagna elettorale nazionale. A meno di un mese dal voto, i sondaggi più recenti vedono il centrodestra ancora saldamente in testa