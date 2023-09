Rimpasto a Palazzo Cernezzi, Fratelli d'Italia: "Rapinese premia la fan"

Subito pronti gli attacchi politici al rimpasto di giunta voluto dal sindaco Rapinese a Palazzo Cernezzi. I primi a intervenire sono in dirigenti comaschi di Fratelli d'Italia con una nota: "Apprendiamo dalla stampa locale che il Sindaco di Como, nelle consuete vesti di Super Eroe, ha effettuato un rimpasto di Giunta, nominando un nuovo assessore, ridimensionandone uno ed attribuendosi alcune deleghe. Il tutto, esattamente come facevano i sindaci eletti con i partiti, se non addirittura peggio".

"Un nuovo assessore - si legge ancora - è una storica sostenitrice del Sindaco che, prima di entrare in Giunta ha trascorso qualche mese tra le mura di Palazzo Cernezzi, giusto il tempo per toccare con mano l’ambiente e poi al primo pit stop diventare assessore. Siamo certi che ora il verde a Como sarà perfetto e non cresceranno più erbacce. Curioso che la delega sia la stessa dell’ex assessore Lombardi, quasi come se la regola sia la seguente “se mi contraddici ti siluro, se mi hai sostenuto puoi anche meritare un premio”.

"Il secondo aspetto che emerge dal rimpasto è il forte ridimensionamento dell’assessore Colombo che perde due deleghe importanti e pesanti come mobilità ed urbanistica: non che in questi 14 mesi sia pervenuta qualche scelta su questi fronti. Infine, restando in tema di deleghe, spicca come il Sindaco si sia attribuito quelle alla mobilità e all’urbanistica: curioso che chi criticava a destra e sinistra, da agente immobiliare si sia autoassegnato proprio la delega all’urbanistica….Ah i partiti che cattivoni, peccato che alcune liste civiche si comportino peggio".