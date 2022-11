Rimborsopoli, nessuna condanna per i consiglieri regionali comaschi Gaffuri, Rinaldin e Pozzi

Dieci anni di processi, alla fine la Corte di Cassazione ha emesso l'ultima definitiva sentenza che riguarda i consiglieri regionali coinvolti nell'inchiesta cosiddetta "rimborsopoli". Nessuna condanna per quasi tutti gli imputati eccetto tre. per tutti gli altri la Cassazione ha annullato di fatto la condanna stabilita in Appello, in parte per prescrizione dopo avere per così dire derubricato il reato da peculato ad indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Nel maxi processo agli amministratori del Pirellone del anni 2008-2012, erano rimasti coinvolti i tre ex consiglieri Luca Gaffuri (allora capogruppo del PD), Gianluca Rinaldin e Giorgio Pozzi (Forza Italia).

“La sentenza della Cassazione solleva me e la mia famiglia da un peso enorme - commenta Gaffuri - ma alla fine di questo percorso, durato dieci anni, sono lieto di poter affermare ancora una volta la mia fiducia nella giustizia, anche se questa arriva all’ultimo grado, dopo un processo in cui non mi è stato concesso di far ascoltare le parole dei testimoni che avevo indicato e che avrebbero potuto spiegare le ragioni di ogni spesa effettuata dal gruppo consiliare che presiedevo. Dal punto di vista personale e di uomo pubblico, vorrei vedere cancellata dal giudizio sul mio operato la parola prescrizione, ragione per la quale chiederò al mio avvocato Giacomo Lunghini, che ringrazio pubblicamente, di fare un ulteriore ricorso perché venga ristabilita fino in fondo la verità. Un ultimo ringraziamento va anche al mio partito, il PD - conclude Gaffuri - che con i suoi dirigenti e militanti, dal livello cittadino a quello provinciale e regionale, mi ha sempre sostenuto".”