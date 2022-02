Como come: "Ri-generazione urbana, dall'abitare all'essere felici"

Incontro online organizzato da Civitas martedì 22 febbraio alle 22. La città in cui viviamo può aiutare a determinare il nostro livello di salute e di felicità. La città è chiamata a superare il concetto di “nuovo” inteso come mera occupazione dello spazio. La sfida della città del futuro è sapere resistere alla seduzione commerciale dove l’identità sfuma nell’anonimato. La sfida è saper valorizzare il territorio quale luogo antropologico, forgiato da identità e storia. I quartieri custodiscono molte bellezze e un’anima comunitaria che vuole essere alimentata e incoraggiata. L’uomo ha bisogno di identificarsi con la città in cui vive e di tessere relazioni. Nel luogo umano la storia è presente e continua il suo percorso, gli itinerari degli individui non si limitano a una condivisione di spazi, ma s’incrociano, si fondono, interagiscono.

E' necessario facilitare gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, promuovere gli interventi di messa in sicurezza, recuperare gli edifici, soprattutto quelli abbandonati, riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante.

Partecipanti

Ado Franchini - ADM Architettura Office co-founder and Chief

Gianni Scudo - Professore Ordinario di Tecnologia dell'Architettura, Politecnico di Milano

Gabriella Bigatti - Project Manager & European Funds consultant

Filiberto Crisci - ENIL Lombardia (vita indipendente cittadini disabili)

Urbanistica e benessere psico-fisico

Christiana Barnor - mediatrice culturale

Moderatore

Paolo Spada - Filosofo, imprenditore , esperto di comunicazione

