Revoca dell'assessore Lombardi, il caso non è chiuso: l'interrogazione di Svolta Civica esige risposte chiare

Sarebbero numerose le sentenze di tribunali amministrativi regionali che hanno dichiarato irregolari le revoche di assessori non debitamente motivate da un sindaco. A queste sentenze fa riferimento l'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Svolta Civica e rivolta al sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Svolta Civica con questo documento torna sul caso della revoca dell'assessore Matteo Lombardi datata al 27 dicembre scorso.

Nell'ambito del dibattito sulla revoca e nell'atto di revoca ufficiale il sindaco Rapinese aveva limitato le motivazioni a un venire meno del rapporto fiduciario spiegando che "non v’è più convergenza in ordine alle modalità di perseguimento degli indirizzi di governo”. Secondo una sentenza del Tar della Puglia, citata nell'interrogazione, è illegittimo "l’atto di revoca di un assessore comunale che si limiti ad affermare che è venuto meno il rapporto di fiducia, non recando alcuno specifico riferimento alle ragioni per cui il sindaco ha ritenuto di procedere".

Insomma, come è andata la vicenda della revoca di Lombardi è cosa che presenta per la minoranza ancora diversi punti oscuri che necessitano chiarezza. Da qui le domande poste al sindaco nell'interrogazione di Svolta Civica. Per esempio: "Quali sono i fatti che hanno comportato il venir meno della “convergenza in ordine alle modalità di perseguimento degli indirizzi di governo”. E ancora, una serie di chiarimenti: se è vero e per quali fatti il sindaco ha ritenuto di definire l’assessore Lombardi una cellula tumorale; se corrisponde al vero e con riferimento a quale attività istituzionale il sindaco ha ritenuto di affermare che “non ci debba essere alcuna apertura della sua lista e dei suoi membri al dialogo con la minoranza e/o con chi dissenta"; se è vero che il sindaco non intenda confrontarsi con le legittime istanze della minoranza; se ritenga che rientri nel suo diritto di sindaco di rifiutare, a priori, i contributi della minoranza; se è vero che nella sua visione di democrazia il sindaco ritenga “che il successo della sindacatura sia collegato alla perfetta sterilizzazione dell’ambiente di lavoro e della cerchia amicale con compiutissima aderenza del singolo alla sua persona”.

Infine: se è vero che il sindaco pretenda che i consiglieri della sua lista e gli assessori non frequentino persone/amici che non lo abbiano votato.