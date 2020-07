Dalla Regione in arrivo 190 milioni per il territorio lariano: ecco come verranno spesi

Finanziamenti per 190 milioni di euro per realizzare una serie di opere infrastrutturali“: è quello che il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario Fabrizio Turba e la presidente della Commissione speciale Montagna Gigliola Spelzini definiscono come "un vero e proprio Piano Marshall per il territorio lariano".

Per la precisione sono 29 gli interventi infrastrutturali che dovranno essere realizzati nel prossimo triennio per accelerare e sostenere la ripresa economica comasca. "Si tratta del più importante pacchetto di interventi e investimenti messo in campo in provincia di Como negli ultimi decenni - sottolineano Fermi, Turba e Spelzini - consapevoli che la situazione di emergenza creata dalla diffusione del Covid-19 va affrontata e superata in tempi rapidi. Con questo provvedimento diamo risposte veloci e immediate alle sollecitazioni dei nostri amministratori locali mettendo direttamente a loro disposizione risorse importanti che potranno utilizzare e spendere subito per opere attese da anni. Investiamo sulle infrastrutture del territorio perché renderle più efficienti e migliorare la loro funzionalità è una condizione indispensabile per fare da volano all’economia locale e aumentarne la competitività, sostenendo al tempo stesso il rilancio e la ripresa del settore turistico che potrà contare su una infrastrutturazione in grado di ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi”.

Tali interventi trovano tutti copertura economica nella legge regionale n°9/2020 “Interventi per la ripresa economica” approvata all’unanimità in Consiglio regionale lo scorso 4 maggio e che ha istituito uno specifico fondo di 2 miliardi e 470milioni di euro a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale. Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, questo fondo viene implementato e ulteriormente finanziato per complessivi 3 miliardi di euro così ripartiti e distribuiti nel triennio: 2 miliardi di euro nel 2021, 700 milioni di euro nel 2022 e 300 milioni di euro nel 2023.

Il cronoprogramma degli interventi

Infrastrutture viarie: interramento della Strada Provinciale 32 “Novedratese” nel Comune di Arosio con uno stanziamento di 12 milioni e 400mila euro di cui 5.400.000 nel 2021 e 7.000.000 nel 2022; quadruplicamento del tratto della Strada Provinciale 32 “Novedratese” (II lotto) nel tratto tra i Comuni di Figino Serenza e di Mariano Comense, con uno stanziamento 7 milioni e 300mila euro di cui 3.000.000 nel 2021 e 4.300.000 nel 2022; connessione allo svincolo autostradale Lomazzo Nord dell’autostrada A9, con collegamento tra SP30, SP26 e SP23 in variante agli abitati di Cadorago e Lomazzo con uno stanziamento di 10 milioni e 500mila euro di cui 5.500.000 nel 2021 e 5.000.000 nel 2022

Eliminazione di 7 passaggi a livello: eliminazione di due passaggi a livello nei Comuni di Arosio e Inverigo con uno stanziamento di 15 milioni di euro nel triennio; eliminazione di due passaggi a livello nei Comuni di Cadorago e Lomazzo con uno stanziamento di 3 milioni di euro per l’anno 2021; eliminazione di due passaggi a livello nel Comune di Erba con uno stanziamento di 10 milioni di euro nel triennio; eliminazione di un passaggio a livello nel Comune di Mariano Comense con uno stanziamento di 15 milioni di euro nel triennio

Adeguamento e messa in sicurezza viabilità locale: rotatoria lungo la SP 14 “S.Fedele – Osteno – Porlezza” nel Comune di Porlezza in località Via ai Prati, in corrispondenza del Polo scolastico di Porlezza, con uno stanziamento di 600mila euro per gli anni 2021 e 2022; rotatoria in Comune di Eupilio e Longone al Segrino, lago del Segrino, intersezione tra SP 41 e 42, con uno stanziamento di 500mila euro per gli anni 2021 e 2022; rotatoria in Comune di Erba in località Parravicino con uno stanziamento di 400mila euro per l’anno 2021; strada di collegamento zona industriale tra Locate Varesino e Tradate con uno stanziamento di 350mila euro per gli anni 2021 e 2022

Nuovo Collegamento Cantù - Mariano Comense con uno stanziamento di 95 milioni di euro nel triennio

Messa in sicurezza della ex SS 583 "Lariana" con uno stanziamento di 4 milioni di euro nel triennio

Messa in sicurezza delle strade provinciali di montagna e dell'Alto Lago di Como con uno stanziamento di 3 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023

Promozione e infrastrutturazione del Lago di Como: interventi di manutenzione straordinaria del pontile navigazione lago, realizzazione biglietteria e ascensore nel Comune di Lezzeno con uno stanziamento di 300mila euro per l’anno 2021; manutenzione straordinaria dei pontili traghetto e passeggeri del bacino lacuale del Lario con uno stanziamento di 10 milioni di euro nel triennio

Ponti e viadotti: ponte sul torrente Terrò in Comune di Mariano Comense con uno stanziamento di 300mila euro per gli anni 2021 e 2022; viadotto di Viale Lombardia in Comune di Mariano Comense con uno stanziamento di 120mila euro per l’anno 2021; manutenzione straordinaria del ponte del Saltone nei Comuni di Carlazzo e Corrido con uno stanziamento di 300mila euro nel triennio

Nuovi percorsi ciclopedonali: realizzazione della galleria ciclopedonale “Gaeta” nel percorso tra i Comuni di Menaggio e San Siro con uno stanziamento di 600mila euro nel triennio; realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali nei Comuni di Castelnuovo Bozzente, Beregazzo con Figliaro e Binago con uno stanziamento di 330mila euro nel triennio

Riqualificazione centri sportivi e siti di interesse turistico e culturale: riqualificazione e adeguamento funzionale del campo gara del centro remiero “Lago di Pusiano” con uno stanziamento di 500mila euro per l’anno 2021; riqualificazione della sede della “Canottieri Menaggio” con uno stanziamento di 1 milione e 500mila euro nel triennio; messa in sicurezza del sito archeologico denominato “Buco del piombo” con uno stanziamento 130mila euro per l’anno 2021

Valle Intelvi: formazione nuovo serbatoio risorsa idrica nel Comune di Centro Valle Intelvi con uno stanziamento di 590mila euro nel triennio; ristrutturazione dell’immobile “Touring” presso il sito “Vetta della Sighignola” di proprietà del Comune di Alta Valle Intelvi con uno stanziamento di 800mila euro per gli anni 2021 e 2022

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Interventi vari: sistemazione e riqualificazione del sentiero storico n°4 della Via dei Monti Lariani e miglioramento degli accessi con il completamento delle tratte Sorico-Albonico e Albonico-Dascio con uno stanziamento di 240mila euro; ampliamento della Caserma di Vigili del Fuoco di Dongo con uno stanziamento di 80mila euro; realizzazione di una tensostruttura polivalente nel Comune di Sorico con uno stanziamento di 180mila euro