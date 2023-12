Redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali: Vittorio Nessi batte tutti

Svelati i redditi aggiornati dei politici di Palazzo Cernezzi. Il Comune di Como ha recentemente pubblicato i dati patrimoniali dei suoi amministratori, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza. Alcuni amministratori spiccano per le cifre dichiarate. Vediamo la panoramica "finanziaria" del consiglio comunale. A seguire il dettaglio per ciascun assessore e consigliere comuanle.

Sindaco e assessori: Rapinese in testa alla classifica

Il sindaco Alessandro Rapinese si posiziona al vertice della classifica degli amministratori più benestanti, con un reddito complessivo di 142.635 euro. Al secondo posto si conferma Nicoletta Anselmi, assessore al Personale, con un reddito di 103.272 euro, seguita da Michele Cappelletti con 79.360 euro e Alberto Fontana con 55.802 euro.

Consiglieri comunali: il "paperone" è Nessi

Tra i consiglieri comunali, Vittorio Nessi emerge come l'amministratore con il reddito più elevato, dichiarando un'entrata di 217.055 euro. Seguono Paola Tocchetti con 136.900 euro e Stefano Legnani con 133.842 euro. Il presidente del consiglio, Fulvio Anzaldo, si attesta a 105.704 euro. Agli ultimi posti, invece, Paola Ceriello con 5.948 euro e Valentina Introzzi con 5.373,89 euro. Non pubblicato, invece, il reddito di Valentina Di Pisa in quanto ha certificato di essere priva di reddito personale.

La giunta

Alessandro Rapinese (sindaco) 142.635 euro

Nicoletta Anselmi 103.272 euro

Michele Cappelletti 79.360 euro

Alberto Fontana 55.802 euro

Monica Doria 51.760 euro

Enrico Colombo 50.542 euro

Maurizio Ciabattoni 48.666 euro

Nicoletta Roperto (vicesindaco) 34.930 euro

Chiara Bodero Maccabeo (in carica dal 21 settembre 2023) 23.774 euro

Francesca Quagliarini 22.361 euro

Tutti i consiglieri comunali

Fulvio Anzaldo (presidente) 105.704 euro

Vittorio Nessi 217.055 euro

Paola Tocchetti 136.900 euro

Stefano Legnani 133.842 euro

Emilio Casati 98.653 euro

Giordano Molteni 94.416 euro

lessandro Falanga 89.352 euro

Barbara Minghetti 81.097 euro

Davide Bernasconi 68.968 euro

Carlo Mantero 62.592 euro

Loredana Avogadro 44.600 euro

Arianna Pellegatta 44.010 franchi

Stefano Fanetti 42.803 euro

Gianfranco Rossetti 39.850 euro

Patrizia Lissi 37.788 euro Aldo Noseda 35.588 euro

Elena Negretti (in carica dal 30 gennaio 2023) 34.886 euro

Luca Vozella 34.515 euro

Lorenzo Cantaluppi 33.154 euro

Eleonora Galli (in carica dal 29 maggio 2023) 32.786 euro

Camilla Veronelli 28.475 euro

Cecilia Casella 27.263 euro

Paola Zerenga 26.493 euro

Silvia Zanotta 26.329 euro

Davide Niso 26.194 euro

Patrizia Tagliabue 17.523 franchi (reddito 2021)

Gaia Tagliabue 13.979 euro

Caterina Bellezza 13.435 euro

Antonio Tufano 13.416 euro

Paola Ceriello 5.948 euro

Valentina Introzzi 5.373,89 euro

Valentina Di Pisa -