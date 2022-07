Rapinese, appuntamento in piazza: "Anche se abbiamo vinto, non ci barricheremo nel Palazzo…"

Dalle dieci a mezzogiorno in via (piazza) Boldoni

Il neo eletto sindaco Alessandro Rapinese e il consigliere comunale Fulvio Anzaldo tornano a comunicare con i video su Facebook. Il messaggio è chiaro: non hanno intenzione di chiudersi a Palazzo Cernezzi e di perdere il contatto con i cittadini e quindi, freschi di elezioni già da domani sabato 2 luglio danno appuntamento a tutti al gazebo vicino all’edicola di via Boldoni.

"Io e tutta la mia fantastica squadra ti aspettiamo domani, dalle 10 alle 12, al gazebo in piazza (che poi è una via) Boldoni.Tranquilli, anche se abbiamo vinto le elezioni, non ci barricheremo nel Palazzo…"