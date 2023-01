Rapinese: "Io assente all'incontro in Tremezzina con Salvini? Non sono stato invitato"

Il sindaco di Como; Alessandro Rapinese, interviene sulle dichiarazioni rilasciate dal ministro Matteo Salvini a margine dell'incontro che si è svolto in prefettura sui lavori della variante della Tremezzina. Il leader della Lega, infatti, all'esplicita domanda riguardo cosa pensasse dell'attuale amministrazione del Comune di Comno, pur non volendo commentare ("non sono solito giudicare prima del tempo", ha detto) ha però osservato che all'incontro con i sindaci del territorio mancava proprio il primo cittadino del capoluogo.

"Qualsiasi polemica sulla mia assenza all'incontro di oggi in Tremezzina - ha tenuto a commentare Rapinese - non ha motivo di esistere. Non ho snobbato di proposito l'incontro né avevo di meglio da fare. Semplicemente non sono stato invitato. Tutto qui. Sono disponibile a partecipare la prossima volta se vorranno invitarmi".