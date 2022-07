Il sindaco Rapinese positivo al covid: stop agli impegni istituzionali

il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, è risultato positivo al covid e per questo motivo è stato costretto a rinviare tutti gli appuntamenti istituzionali. Lo ha comunicato Palazzo Cernezzi con una breve nota stampa: "Si comunica che il Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, a seguito di tampone effettuato in data odierna, è risultato positivo al covid e non potrà quindi essere presente agli impegni istituzionali calendarizzati per i prossimi giorni. Alcuni incontri già fissati verranno riorganizzati, dove possibile, in altra modalità o rinviati".