Rapinese ospite a La7 ribadisce il concetto: "Niente servizi comunali per chi non paga la Tari"

La decisione di sospendere l'asilo nido per chi non era in regola con il pagamento della Tari,annunciata lo scorso 27 luglio, è subito diventata un caso nazionale. "Niente servizi per gli evasori, la battaglia all'evasione del sindaco di Como Alessandro Rapinese". Titola così il servizio de La 7 trasmesso ieri sera durante la trasmissione In Onda, condotta dai giornalisti Luca Telese e Marianna Aprile. Ospite del network di proprietà gruppo Cairo Communication, al primo cittadino del capoluogo è stata subito sollevata da Telese l'obbiezione più ovvia, ovvero che un cittadino che non ha pagato una tassa non è automaticamente un evasore ma potrebbe essere, più semplicemente. solo un cittadino o un commerciante in difficoltà economica.

Rapinese ha però ribattuto così: "Noi spendiamo 20 milioni di euro all'anno per aiutare le famiglie più deboli e abbiamo la coscienza a posto. Qui stiamo parlando di gente che magari va fuori da un asilo con il Suv e però si dimentica di pagare le imposte comunali. Questa doverebbe essere la legittima difesa di uno stato che a fronte di soggetti sociopatici che non vogliono contribuire e probabilmente non contribuiscono nemmeno alle spese condominiali di dove vivono. Senza soldi non avremmo la polizia in strada, non avremmo gli ospedali, senza soldi non avremmo le università".