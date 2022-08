Rapinese in diretta su La7 per parlare di immigrazione: "A Como 165 minori non accompagnati solo nel 2022"

L'uscita, alquanto infelice, sui migranti da mandare in Barbagia ha attirato sul sindaco di Como Alessandro Rapinese le ire, le critiche e le polemiche di molte personalità politiche, non solo sarde. Ma è anche vero che quella boutade gli ha fatto guadagnare i riflettori nazionali dandogli l'opportunità di poter parlare in diretta tv su La7 della problematica dell'immigrazione sul territorio di Como.

Nella puntata del 12 agosto 2022 Rapinese è stato ospite in collegamento video della trasmissione "L'aria che tira" condotta da Francesco Magnani. L'invito a partecipare alla trasmissione in una puntata dedicata quasi esclusivamente al dibattito sull'immigrazione è giunto, come esplicitato dal conduttore, a seguito della "sparata" sui migranti da mandare in Barbagia, ma in realtà nei dieci minuti in cui Rapinese la questione è stata liquidata dallo stesso Magnani con "era una evidente provocazione" e l'attenzione è stata concentrata invece sulla problematica dei migranti che richiedono asilo senza averne diritto.

Rapinese ha colto la palla al balzo per snocciolare alcuni numeri che riguardano Como. Nel solo 2022 sono stati registrati ben 165 minori non accompagnati per i quali, ha spiegato Rapinese, "lo Stato dà al Comune 71 euro al giorno mentre ognuno costa oltre 130 euro, così io devo togliere servizi ai cittadini, agli anziani, ai disabili".

Insomma, Rapinese ha colto l'occasione di attaccare la politica nazionale accusata di non avere fatto leggi che pongano un limite all'immigrazione "selvaggia". "Nella mia città più dell'80 per cento dei richiedenti asilo - ha concluso Rapinese - non scappa da nessuna guerra".