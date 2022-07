La giunta Rapinese si presenta: nomi e deleghe

"Non faremo miracoli, non abbiamo la bacchetta magica ma lavoreremo sodo", comincia così questa mattina 9 luglio il discorso del sindaco Alessandro Rapinese che dopo aver presentato gli assessori della nuova giunta oggi ha spiegato nel dettaglio come saranno distribuite le deleghe.

Rapinese: affari generali e istituzionali, relazioni internazionali, patrimonio, sport, sicurezza, polizia locale e innovazione tecnologica

Roperto vice sindaco: politiche educative, politiche sociali, volontariato, asilo nido e politiche abitative

Cappelletti: partite IVA, commercio, SUAP, decoro urbano e protezione civile

Ciabattoni: edilizia privata, lavori pubblici, politiche energetiche, reti, acque e strade

Colombo: cultura, urbanistica, mobilità e trasporti, marketing territoriale, eventi e turismo

Doria: bilancio, tributi, partecipate ed economato

Fontana: affari legali, servizi demografici ed elettorali, servizi amministrativi cimiteriali, bandi e contratti, legalità e trasparenza e lotta alle mafie

Lombardi: verde, parchi e giardini, ambiente, finanziamenti pubblici e comunitari e sponsorizzazioni

Quagliarini: politiche giovanili, pari opportunità, diritti civili, università, quartieri e partecipazione

Anselmi: personale, comunicazione e URP, rapporti con il consiglio e tempi orari della città