Scuola dell'infanzia di Ponte Chiasso: petizione per salvarla

Una raccolta firme per chiedere al Comune di Como di non privare il quartiere di Ponte Chiasso della scuola dell'infanzia. Come è noto l'amministrazione del sindaco Alessandro Rapinese ha annunciato la chiusura dell'asilo di via Don Luigi Monza. Che fine faranno i pochi bambini che lo frequentano? Con ogni probabilità saranno smistati tra i vari asili dei quartieri vicini. Ma c'è chi propone una soluzione alternativa. Nella mattina del 24 novembre 2023 l'ex consigliere comunale Vittorio Mottola ha depositato in Comune a Como una petizione con quasi 700 firme per chiedere che la scuola dell'infanzia venga trasferita nella scuola primaria di via Briogeda. "Abbiamo potuto verificare - commenta Mottola - che esistono gli spazi nell'istituto di via Brogeda per ospitare i bambini della scuola di via Monza. Crediamo sia la soluzione migliore perché eviterebbe di lasciare il quartiere senza asilo".

Con Mottola era presente anche l'ex dirigente scolastico di Ponte Chiasso, Francesco Grassotti: "Ci sono altre realtà dove coesistono bambini della scuola dell'infanzia e alunni della primaria, così come alunni della primaria con ragazzi della secondaria. Non vedo motivo per non accogliere questa richiesta".